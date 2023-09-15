Через пять лет в России появится первый отечественный литограф для микросхем

"Мы планируем в течение двух лет сделать машину, она называется "альфа-машиной", которая подтвердит правильность выбранной технологии и продемонстрирует работающий литограф. А дальше уже будет осуществляться изготовление следующей версии, такой, которая будет комплексом, ... тем, что можно будет поставить на предприятие микроэлектронной промышленности.