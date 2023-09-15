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23:10, 15 сентября 2023
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Через пять лет в России появится первый отечественный литограф для микросхем

Задача литографа показать, что все составляющее работает вместе

Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев в беседе с ТАСС рассказал, что через пять лет в России появится первый отечественный литограф для микросхем.

Через пять лет в России появится первый отечественный литограф для микросхем

© Ferra

По словам Александра Сергеева, первый образец отечественного литографа появится в течении двух лет.

"Мы планируем в течение двух лет сделать машину, она называется "альфа-машиной", которая подтвердит правильность выбранной технологии и продемонстрирует работающий литограф. А дальше уже будет осуществляться изготовление следующей версии, такой, которая будет комплексом, ... тем, что можно будет поставить на предприятие микроэлектронной промышленности.

Александра Сергеев
Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН

Также академик рассказал, что задача литографа в том, чтобы показать, что все составляющее технологии работает вместе, он добавил: "Это и источник рентгеновского изучения, и рентгеновская оптика, которая правильным образом проецирует на фоторезисте, это и фоторезисты, и система позиционирования с нанометровой точностью".

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