Через пять лет в России появится первый отечественный литограф для микросхемЗадача литографа показать, что все составляющее работает вместе
Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев в беседе с ТАСС рассказал, что через пять лет в России появится первый отечественный литограф для микросхем.
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По словам Александра Сергеева, первый образец отечественного литографа появится в течении двух лет.
"Мы планируем в течение двух лет сделать машину, она называется "альфа-машиной", которая подтвердит правильность выбранной технологии и продемонстрирует работающий литограф. А дальше уже будет осуществляться изготовление следующей версии, такой, которая будет комплексом, ... тем, что можно будет поставить на предприятие микроэлектронной промышленности.
Также академик рассказал, что задача литографа в том, чтобы показать, что все составляющее технологии работает вместе, он добавил: "Это и источник рентгеновского изучения, и рентгеновская оптика, которая правильным образом проецирует на фоторезисте, это и фоторезисты, и система позиционирования с нанометровой точностью".