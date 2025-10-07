«Черную книгу» растений-вредителей создали в Тверской области

На основе проведенных исследований составлена «Черная книга» Тверского региона, содержащая перечень чужеродных видов растений, представляющих угрозу для местной природы. Ученые проанализировали динамику изменения флоры за последние 200 лет.

Изучение лишайников позволяет фиксировать даже незначительные изменения состава воздуха. Эти организмы служат маркерами чистоты окружающей среды благодаря своей высокой чувствительности к загрязнениям.

Исследования также охватывают инвазионную флору и растения старинных усадеб, что помогает понять изменения экосистем под воздействием человеческой деятельности.