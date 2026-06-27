Чернышенко заявил о рисках ИИ для роли человека в обществе

Опубликовано 27 июня 2026, 11:441 мин.
Чернышенко заявил о рисках ИИ для роли человека в обществеВласти обсудили влияние технологий
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках конференции «Философия будущего» заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) ставит вопрос не только о занятости, но и о сохранении человеком роли субъекта истории. Технологии все чаще замещают традиционные человеческие функции.
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По его словам, ИИ создает ситуацию, в которой человеческий разум перестает быть единственным и самым сильным на планете. При этом искусственный интеллект не нейтрален: он обучен на чьих-то данных и несет культурный код своих создателей.
Чернышенко отметил, что перед людьми и следующими поколениями встает новый парадокс. Философия, по его мнению, способна дать технологической эпохе антропологическую рамку, помочь сохранить человечность и противостоять соблазну безграничных возможностей.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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