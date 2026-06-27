Чернышенко заявил о рисках ИИ для роли человека в обществе

По его словам, ИИ создает ситуацию, в которой человеческий разум перестает быть единственным и самым сильным на планете. При этом искусственный интеллект не нейтрален: он обучен на чьих-то данных и несет культурный код своих создателей.

Чернышенко отметил, что перед людьми и следующими поколениями встает новый парадокс. Философия, по его мнению, способна дать технологической эпохе антропологическую рамку, помочь сохранить человечность и противостоять соблазну безграничных возможностей.