В России
Опубликовано 07 июня 2026, 11:25
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«Честный знак» и Иркутская область усилят технологическое образование школьников

Новые программы для 5−11 классов
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о развитии IT-образования в Иркутской области. Партнерами выступили Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак», и региональные власти.
«Честный знак» и Иркутская область усилят технологическое образование школьников

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Документ был подписан председателем совета директоров ЦРПТ Михаилом Дубиным и губернатором Иркутской области Игоре Кобзевым.

В пресс-службе Центра отметили, что сотрудничество направлено на расширение обучения школьников 5−11 классов по направлениям информатики, программирования, робототехники и искусственного интеллекта. Также предусмотрена подготовка учителей и повышение качества дополнительных образовательных программ. Представители ЦРПТ будут участвовать в программах повышения квалификации педагогов.

По словам депутата Госдумы, члена проектного комитета национального проекта «Новые материалы и химия» Марии Васильковой, развитие таких навыков у школьников рассматривается как основа для будущего рынка труда и региональной экономики.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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