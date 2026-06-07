«Честный знак» и Иркутская область усилят технологическое образование школьников

Документ был подписан председателем совета директоров ЦРПТ Михаилом Дубиным и губернатором Иркутской области Игоре Кобзевым.

В пресс-службе Центра отметили, что сотрудничество направлено на расширение обучения школьников 5−11 классов по направлениям информатики, программирования, робототехники и искусственного интеллекта. Также предусмотрена подготовка учителей и повышение качества дополнительных образовательных программ. Представители ЦРПТ будут участвовать в программах повышения квалификации педагогов.

По словам депутата Госдумы, члена проектного комитета национального проекта «Новые материалы и химия» Марии Васильковой, развитие таких навыков у школьников рассматривается как основа для будущего рынка труда и региональной экономики.