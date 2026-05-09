«Честный знак» поможет выявлять компании-фантомы в России

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) отметили, что правительство утвердило два вида мониторинга. На этапе регистрации компании оценку проведут дистанционно через мобильное приложение. Участникам нужно будет отправить фото и видео с привязкой к геолокации и времени съемки. Второй вид — регулярная проверка всех подозрительных производителей с выездом на место. Там подтвердят наличие оборудования, сотрудников и склада.

Если компанию признают лжепроизводителем, ей перестанут выдавать коды маркировки. Легально ввести товары в оборот и продавать их не получится. Первыми под проверку попадут производители обуви, одежды, духов, шин и БАДов. Позже список расширят на фотоаппараты, велосипеды, радиоэлектронику, косметику и другие товары.