Опубликовано 09 мая 2026, 20:38
«Честный знак» поможет выявлять компании-фантомы в России

Новый механизм проверит производителей через фото и геолокацию
В России начнут выявлять компании-фантомы с помощью системы маркировки «Честный знак». Речь идет о псевдопроизводителях, у которых нет ни цехов, ни оборудования, ни сотрудников, ни складов. Такие схемы позволяют легализовать серый импорт и создают нечестную конкуренцию, пишет ТАСС.
В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) отметили, что правительство утвердило два вида мониторинга. На этапе регистрации компании оценку проведут дистанционно через мобильное приложение. Участникам нужно будет отправить фото и видео с привязкой к геолокации и времени съемки. Второй вид — регулярная проверка всех подозрительных производителей с выездом на место. Там подтвердят наличие оборудования, сотрудников и склада.

Если компанию признают лжепроизводителем, ей перестанут выдавать коды маркировки. Легально ввести товары в оборот и продавать их не получится. Первыми под проверку попадут производители обуви, одежды, духов, шин и БАДов. Позже список расширят на фотоаппараты, велосипеды, радиоэлектронику, косметику и другие товары.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
