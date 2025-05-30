Число абонентов СберМобайл превысило 3,5 миллиона человек

В прошлом году компания запустила сразу пять масштабных федеральных рекламных кампаний и обновила команду. СберМобайл делает ставку на интеграцию в экосистему Сбера, предлагая клиентам не только качественную мобильную связь с широким покрытием по всей России, но и удобный доступ к мобильному банку, развлекательным сервисам, а также защиту от телефонного мошенничества. Такой комплексный подход привлек большое количество новых абонентов.

Еще одним важным фактором роста стало расширение географии работы оператора. В 2024 году СберМобайл стал первым федеральным виртуальным мобильным оператором, начав работу на Урале, Дальнем Востоке и Кавказе, охватив все регионы России. В 2025 году компания первой среди федеральных операторов запустила полноценное обслуживание в Крыму и Севастополе. Сейчас оператор работает с тремя крупными опорными сетями — «МегаФоном», t2 и «Мирандой», что обеспечивает ему самое широкое покрытие.

В 2025 году СберМобайл провел федеральную кампанию, посвященную переходу с сохранением номера (MNP). За первые месяцы этого года на оператора перешло уже около 270 тысяч абонентов от конкурентов, что свидетельствует о доверии клиентов к качеству услуг. Генеральный директор компании Сергей Волков отметил, что рынок мобильной связи остается очень конкурентным, но СберМобайл продолжит развиваться быстрыми темпами и увеличивать свое присутствие на рынке.