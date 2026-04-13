Число базовых станций в России выросло до 948 тыс

Опубликовано 13 апреля 2026, 18:431 мин.
Число базовых станций в России выросло до 948 тысПочти половина из них работает в стандарте 4G
Минцифры РФ подвело итоги развития мобильной сети за 2025 год. Количество базовых станций у российских операторов выросло на 6% и достигло 948 тысяч. Для сравнения, в конце 2024 года их насчитывалось 871 тысяча. В ведомстве уточнили, что прирост не равен числу новых установок, так как часть устаревшего оборудования выводят из эксплуатации.
Больше всего новых станций появилось в Москве, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области и Пермском крае. На конец года в сетях работало почти 500 тысяч станций 4G. Стандарта GSM насчитывалось 279 тысяч, а IMT-2000 — 169,4 тысячи.
Кроме того, в августе 2025 года стартовала разработка технологий 5G Advanced и 6G. Проект получил государственную субсидию.