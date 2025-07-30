В России
Опубликовано 30 июля 2025, 20:02
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Число пользователей Единой биометрической системы выросло почти в 4 раза

Около 7 миллионов человек
Более 7 миллионов россиян добровольно зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. За последний год количество пользователей увеличилось почти в четыре раза — с 1,8 миллиона в июле 2024 года.
Число пользователей Единой биометрической системы выросло почти в 4 раза

© Ferra.ru

По данным правительства, граждане воспользовались биометрическими сервисами свыше 100 миллионов раз. Наиболее востребованы оплата покупок и проезда, оформление SIM-карт, банковские операции и защита аккаунта на портале «Госуслуги».

В Центре биометрических технологий отметили, что ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч человек. Это в пять раз больше, чем год назад. Мобильное приложение ЕБС скачали более 3 миллионов раз.

Рост популярности системы связан с расширением возможностей дистанционного получения услуг без необходимости личного посещения организаций.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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