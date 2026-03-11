Число пользователей нациаонального мессенджера MAX превысило 100 млн

Как отмечается, с момента запуска в MAX создали 25,5 млн групповых чатов, а также 2,2 млн публичных и приватных каналов.

Среди недавних функций сервиса — «Цифровой ID», который позволяет подтверждать личность через динамический QR‑код в профиле, заменяя бумажные документы. Доступ защищён биометрией, функция уже работает на Ozon и в 70 тысячах торговых точек. Также через MAX можно дистанционно закрывать больничные листы после онлайн‑консультации с врачом.