Число пользователей нациаонального мессенджера MAX превысило 100 млн

Опубликовано 11 марта 2026, 17:301 мин.
Число пользователей нациаонального мессенджера MAX превысило 100 млнЕжедневно совершается 28 млн звонков и более 1 млрд сообщений
По инфоормации RB.RU, аудитория мессенджера MAX достигла 100 млн пользователей. Ежедневно платформой пользуются около 70 млн человек: они совершают примерно 28 млн звонков, отправляют более 1 млрд сообщений и 470 млн видеосообщений.
© MAX
Как отмечается, с момента запуска в MAX создали 25,5 млн групповых чатов, а также 2,2 млн публичных и приватных каналов.
Среди недавних функций сервиса — «Цифровой ID», который позволяет подтверждать личность через динамический QR‑код в профиле, заменяя бумажные документы. Доступ защищён биометрией, функция уже работает на Ozon и в 70 тысячах торговых точек. Также через MAX можно дистанционно закрывать больничные листы после онлайн‑консультации с врачом.