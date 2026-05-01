Число резидентов «Сколково» выросло до 5 469 компаний

В пресс-службе «Сколково», отметили, что статус участника в прошлом году получила 1 332 компании. В них работает более 130 тысяч человек. Объем внебюджетных инвестиций в проекты «Сколково» установил рекорд — 43,7 млрд рублей. Этому помогли программы менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов.

Глава фонда Игорь Шувалов отметил, что «Сколково» остается важной площадкой, где идеи превращаются в готовые продукты для экономики. Председатель правления Сергей Перов добавил, что больше половины малых технологических компаний в России либо уже в «Сколково», либо прошли экспертизу фонда.

За год заключили девять соглашений по технологическим проектам в рамках программы развития технологических лидеров. Участники и другие пользователи патентного сервиса получили 1 284 патента. Также 193 малые технологические компании выдали микрогранты и минигранты, 44 фирмам помогли привлечь инвестиции от бизнес-ангелов, а 39 компенсировали таможенные расходы.