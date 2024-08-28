Число университетских стартап-студий в России вырастет к 2030 году

По ее словам, стартап-студии играют важную роль в поддержке и развитии технологических стартапов, способствуя формированию серийных предпринимателей. Они обеспечивают организационную помощь и ресурсы для стартапов, что способствует их успешному развитию.

Планы включают создание стартап-студий в регионах с развитыми технологическими заделами. На данный момент во всех федеральных округах действуют тренинговые площадки по технологическому предпринимательству, прошедшие более 500 тысяч студентов. Опрос показал, что половина студентов осведомлена о Платформе технологического предпринимательства, а 30% из них уже прошли тренинги и многие из них начали свой бизнес или планируют это сделать, отметила Кирьянова.