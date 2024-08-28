Число университетских стартап-студий в России вырастет к 2030 году

Опубликовано 28 августа 2024, 12:281 мин.
Число университетских стартап-студий в России вырастет к 2030 годуС текущих 22 до 50
К 2030 году в России планируется создать 50 университетских стартап-студий, сообщает замминистра науки и высшего образования России Дарья Кирьянова. В настоящее время в стране действует 22 такие студии.
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По ее словам, стартап-студии играют важную роль в поддержке и развитии технологических стартапов, способствуя формированию серийных предпринимателей. Они обеспечивают организационную помощь и ресурсы для стартапов, что способствует их успешному развитию.
Планы включают создание стартап-студий в регионах с развитыми технологическими заделами. На данный момент во всех федеральных округах действуют тренинговые площадки по технологическому предпринимательству, прошедшие более 500 тысяч студентов. Опрос показал, что половина студентов осведомлена о Платформе технологического предпринимательства, а 30% из них уже прошли тренинги и многие из них начали свой бизнес или планируют это сделать, отметила Кирьянова.