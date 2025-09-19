В России
Чистая вода для Подмосковья: к концу года заработают новые очистные станции

Проекты охватят Солнечногорск, Лыткарино и не только
До конца года в Подмосковье появятся новые очистные сооружения. Их строительство ведётся в Солнечногорске, Лыткарине, Богородском округе и Зарайске. В следующем году планируется запуск ещё 20 объектов.
Чистая вода для Подмосковья: к концу года заработают новые очистные станции

Работы проверил губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что модернизация системы ЖКХ остаётся одной из приоритетных задач региона. Сейчас в Подмосковье в активной стадии находятся 11 очистных, а в девяти округах ведётся подготовка к строительству. В Коломне, Сергиевом Посаде, Кашире, Одинцове, Истре, Дубне и Серпухове работы продолжат в этом году, пишет 360.ru.

Особое внимание уделяют Солнечногорску. В деревне Осипово старые очистные сооружения были построены ещё в 70-х годах и больше не справлялись с нагрузкой. Новые мощности смогут обеспечивать водой 418 жилых домов, 46 социальных учреждений и 10 предприятий. По расчётам, это около 70 тысяч жителей. Проект реализуют по нацпроекту с привлечением федерального финансирования.

Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года. Одновременно модернизируются подводящие сети: часть из них уже заменена, впереди обновление ещё около двух километров. Второй этап предполагает утилизацию иловых полей по современным технологиям.

Чистая вода для Подмосковья: к концу года заработают новые очистные станции

Очистка воды на новых сооружениях будет многоступенчатой. Сначала из неё удаляют жиры, песок и мусор, затем ил и другие примеси. Завершающий этап — дофильтрация и обеззараживание ультрафиолетом.

Помимо очистных, в Солнечногорске до 2028 года планируют реконструировать около 43 километров водопроводных сетей и 24 километра систем водоотведения. На эти цели выделено около 4,5 миллиарда рублей. В округе также модернизируют водозаборные узлы и станции подготовки воды, включая защиту от железа и других примесей.

В этом году уже обновили 1,2 километра сетей от озера Сенеж до Ленинградского шоссе, отремонтировали станцию на ВЗУ № 4 и начали строительство байпасной линии на канализационном коллекторе. Изменения затронут более 130 тысяч жителей округа.

