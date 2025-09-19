Чистая вода для Подмосковья: к концу года заработают новые очистные станции

Чистая вода для Подмосковья: к концу года заработают новые очистные станцииПроекты охватят Солнечногорск, Лыткарино и не только
© Пресс-служба Губернатора Московской области / Сергей Хакимов
Работы проверил губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что модернизация системы ЖКХ остаётся одной из приоритетных задач региона. Сейчас в Подмосковье в активной стадии находятся 11 очистных, а в девяти округах ведётся подготовка к строительству. В Коломне, Сергиевом Посаде, Кашире, Одинцове, Истре, Дубне и Серпухове работы продолжат в этом году, пишет 360.ru.
Особое внимание уделяют Солнечногорску. В деревне Осипово старые очистные сооружения были построены ещё в 70-х годах и больше не справлялись с нагрузкой. Новые мощности смогут обеспечивать водой 418 жилых домов, 46 социальных учреждений и 10 предприятий. По расчётам, это около 70 тысяч жителей. Проект реализуют по нацпроекту с привлечением федерального финансирования.
Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года. Одновременно модернизируются подводящие сети: часть из них уже заменена, впереди обновление ещё около двух километров. Второй этап предполагает утилизацию иловых полей по современным технологиям.
Очистка воды на новых сооружениях будет многоступенчатой. Сначала из неё удаляют жиры, песок и мусор, затем ил и другие примеси. Завершающий этап — дофильтрация и обеззараживание ультрафиолетом.
Помимо очистных, в Солнечногорске до 2028 года планируют реконструировать около 43 километров водопроводных сетей и 24 километра систем водоотведения. На эти цели выделено около 4,5 миллиарда рублей. В округе также модернизируют водозаборные узлы и станции подготовки воды, включая защиту от железа и других примесей.
В этом году уже обновили 1,2 километра сетей от озера Сенеж до Ленинградского шоссе, отремонтировали станцию на ВЗУ № 4 и начали строительство байпасной линии на канализационном коллекторе. Изменения затронут более 130 тысяч жителей округа.