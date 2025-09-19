Чистая вода для Подмосковья: к концу года заработают новые очистные станции

Работы проверил губернатор Андрей Воробьёв. Он отметил, что модернизация системы ЖКХ остаётся одной из приоритетных задач региона. Сейчас в Подмосковье в активной стадии находятся 11 очистных, а в девяти округах ведётся подготовка к строительству. В Коломне, Сергиевом Посаде, Кашире, Одинцове, Истре, Дубне и Серпухове работы продолжат в этом году, пишет 360.ru.

Особое внимание уделяют Солнечногорску. В деревне Осипово старые очистные сооружения были построены ещё в 70-х годах и больше не справлялись с нагрузкой. Новые мощности смогут обеспечивать водой 418 жилых домов, 46 социальных учреждений и 10 предприятий. По расчётам, это около 70 тысяч жителей. Проект реализуют по нацпроекту с привлечением федерального финансирования.

Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года. Одновременно модернизируются подводящие сети: часть из них уже заменена, впереди обновление ещё около двух километров. Второй этап предполагает утилизацию иловых полей по современным технологиям.