Чистка зубов — всё? Бактерии впервые обошли защиту зубных паст

Правильный режим гигиены включает чередование паст с фтором и без него, использование ополаскивателей с разным составом, регулярное применение зубных нитей и ёршиков, а также периодическую профессиональную чистку. Такой подход позволяет снизить риск кариеса и сохранить здоровье десен на долгие годы.

Кудаев отметил, что по статистике примерно 60% людей пользуются одной и той же зубной пастой годами, а 78% не знают о необходимости смены средств гигиены.