Что ждёт развитие производства микропроцессоров в России, рассказали в ИНЭУМ

По его словам, стране требуется крупносерийное производство современных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки. Он отметил, что опыт выпуска процессоров «Эльбрус» на фабрике «Микрон» носил экспериментальный характер, и теперь необходима масштабная фабрика с технологическим уровнем, близким к зарубежным образцам.

Особое внимание в ИНЭУМ уделяют необходимости создания полного цикла производства вычислительной техники в России — от разработки архитектуры ядер процессоров и изготовления микросхем до производства корпусов и блоков питания. Важным аспектом также считается разработка материалов для многослойных печатных плат.

В институте считают, что без сильной государственной поддержки Россия не сможет добиться технологического суверенитета и коммерческого успеха в области высокопроизводительных вычислений, где сейчас доминирует архитектура х86.

Развитие собственного производства микропроцессоров поможет России обеспечить потребности как гражданского рынка, так и более сложных областей, таких как военная и космическая техника. Это является важным шагом для повышения технологической независимости страны.