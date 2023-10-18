Чукотские предприниматели запустили производство чая с арктическими травами

Предприниматели из Угольных Копий при региональной поддержке запустили проект по производству нового чукотского продукта. В составе чая - наш арктический кипрей. В будущем состав продукта будет расширен, планируется добавить ягоды - морошку, голубику, шикшу и бруснику.