Чукотские предприниматели запустили производство чая с арктическими травами

Чукотские предприниматели запустили производство чая с арктическими травамиНа основе арктического кипрея
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале написал, что в регионе предприниматели запустили уникальное производство – чай с арктическими травами, пишет ТАСС.
В составе этого чая основной ингредиент – арктический кипрей, что придает напитку уникальный арктический характер.
Предприниматели из Угольных Копий при региональной поддержке запустили проект по производству нового чукотского продукта. В составе чая - наш арктический кипрей. В будущем состав продукта будет расширен, планируется добавить ягоды - морошку, голубику, шикшу и бруснику.
Этот проект получил региональную поддержку. Предпринимателям была возмещена часть расходов на специализированное оборудование, которое они закупили для производства этого арктического чая. Финансовая поддержка составила почти 160 тысяч рублей.