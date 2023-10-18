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18:45, 18 октября 2023
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Чукотские предприниматели запустили производство чая с арктическими травами

На основе арктического кипрея

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале написал, что в регионе предприниматели запустили уникальное производство – чай с арктическими травами, пишет ТАСС.

В составе этого чая основной ингредиент – арктический кипрей, что придает напитку уникальный арктический характер.

Предприниматели из Угольных Копий при региональной поддержке запустили проект по производству нового чукотского продукта. В составе чая - наш арктический кипрей. В будущем состав продукта будет расширен, планируется добавить ягоды - морошку, голубику, шикшу и бруснику.

Владислав Кузнецов
Губернатор Чукотского автономного округа

Этот проект получил региональную поддержку. Предпринимателям была возмещена часть расходов на специализированное оборудование, которое они закупили для производства этого арктического чая. Финансовая поддержка составила почти 160 тысяч рублей.

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