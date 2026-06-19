Чувашия расширит программу проверки сервисов белыми хакерами

Глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов в рамках Чебоксарского экономического форума отметил, что такой подход показал эффективность, поэтому его планируют распространить на другие информационные системы региона. Специалисты будут работать с проектом на постоянной основе.

С начала года система защиты зафиксировала более 18 млн попыток атак на инфраструктуру органов власти республики. Также проводится контроль подключаемых устройств, количество которых превысило 2 млн. При этом около 25 тыс. операций с оборудованием были заблокированы.