Чувашия расширит программу проверки сервисов белыми хакерами

Опубликовано 19 июня 2026, 13:341 мин.
Чувашия расширит программу проверки сервисов белыми хакерамиСпециалисты нашли 142 уязвимости
В Чувашии продолжат программу привлечения специалистов по кибербезопасности для проверки государственных цифровых сервисов. По итогам первого этапа белые хакеры обнаружили 142 уязвимости, которые были устранены.
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Глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов в рамках Чебоксарского экономического форума отметил, что такой подход показал эффективность, поэтому его планируют распространить на другие информационные системы региона. Специалисты будут работать с проектом на постоянной основе.
С начала года система защиты зафиксировала более 18 млн попыток атак на инфраструктуру органов власти республики. Также проводится контроль подключаемых устройств, количество которых превысило 2 млн. При этом около 25 тыс. операций с оборудованием были заблокированы.