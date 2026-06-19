В России
Опубликовано 19 июня 2026, 13:34
1 мин.

Чувашия расширит программу проверки сервисов белыми хакерами

Специалисты нашли 142 уязвимости
В Чувашии продолжат программу привлечения специалистов по кибербезопасности для проверки государственных цифровых сервисов. По итогам первого этапа белые хакеры обнаружили 142 уязвимости, которые были устранены.
Чувашия расширит программу проверки сервисов белыми хакерами

© Ferra.ru

Глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов в рамках Чебоксарского экономического форума отметил, что такой подход показал эффективность, поэтому его планируют распространить на другие информационные системы региона. Специалисты будут работать с проектом на постоянной основе.

С начала года система защиты зафиксировала более 18 млн попыток атак на инфраструктуру органов власти республики. Также проводится контроль подключаемых устройств, количество которых превысило 2 млн. При этом около 25 тыс. операций с оборудованием были заблокированы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#кибератака
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Чувашия расширит программу проверки сервисов белыми хакерами