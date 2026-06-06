«Циан» и операторы связи создадут систему защиты от телефонного мошенничества

Компании планируют объединить опыт и технические возможности для создания механизмов выявления и блокировки подозрительных вызовов. Для этого будут сформированы совместные рабочие группы, которые займутся разработкой и внедрением новых антифрод-решений.

Участники проекта также намерены развивать системы авторизации и применять технологии искусственного интеллекта для повышения безопасности цифровых сервисов. По мнению сторон, сотрудничество позволит снизить риски для пользователей онлайн-платформ и повысить доверие к цифровым услугам, связанным с поиском и покупкой недвижимости.