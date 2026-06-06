«Циан» и операторы связи создадут систему защиты от телефонного мошенничества

Опубликовано 06 июня 2026, 11:321 мин.
«Циан» и операторы связи создадут систему защиты от телефонного мошенничестваМТС, Билайн и Мегафон подключатся к антифроду
На Петербургском международном экономическом форуме платформа «Циан» заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с операторами связи МТС, «Билайн» и «Мегафон». Партнерство направлено на борьбу с телефонным мошенничеством и защиту пользователей от нежелательных и потенциально опасных звонков, пишет ТАСС.
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Компании планируют объединить опыт и технические возможности для создания механизмов выявления и блокировки подозрительных вызовов. Для этого будут сформированы совместные рабочие группы, которые займутся разработкой и внедрением новых антифрод-решений.
Участники проекта также намерены развивать системы авторизации и применять технологии искусственного интеллекта для повышения безопасности цифровых сервисов. По мнению сторон, сотрудничество позволит снизить риски для пользователей онлайн-платформ и повысить доверие к цифровым услугам, связанным с поиском и покупкой недвижимости.