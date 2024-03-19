Цифра дня: на сколько миллионов рублей РКН оштрафовал иноагентов с начала года

С начала 2024 года Роскомнадзор оштрафовал на более чем 3,7 млн рублей иностранных агентов за нарушение требований по маркировке распространяемых ими материалов. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

Согласно его словам, общая сумма штрафов за отсутствие маркировки в материалах иноагентов превысила 1 млрд рублей, что стало частью активной борьбы с нарушениями законодательства. Закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов также был усилен, чтобы пресечь нелегальные действия иноагентов на территории России.

Представитель Госдумы Антон Немкин отметил, что новые нормативные изменения нацелены на уменьшение влияния иностранных агентов в России. Ожидается, что штрафы для рекламодателей, сотрудничающих с ними, помогут сократить доходы таких организаций на 50−80%. Это также должно привести к уменьшению производства контента, негативно воздействующего на общественное мнение и интересы страны.