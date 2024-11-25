Цифра дня: сколько базовых станций установил Т2 за 2024 год?

Оператор мобильной связи Т2 отчитался о технических работах за девять месяцев 2024 года. В этот период компания установила и вывела в эфир более 25 тысяч новых базовых станций, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это существенно улучшило качество покрытия сети и скорость интернета, особенно в спальных районах городов.

Наибольшее количество новых базовых станций было установлено в макрорегионах «Северо-Запад», «Москва», «Юг» и «Сибирь», а также в Москве и Подмосковье, где оператор продолжает лидировать по темпам строительства. Примечательно, что в 2024 году связь Т2 стала доступна для 777 тысяч человек, что повысило показатель покрытия населения до 98,73%.

Основной фокус технического департамента был направлен на улучшение связи в спальных районах, а также на развитие инфраструктуры для устранения цифрового неравенства. В компании активно развивают проекты по подключению федеральных автотрасс и планируют дополнительные улучшения сети до конца года.

Также оператор провел замеры и сообщил о значительном увеличении скорости интернета: в крупных городах скорость возросла на 20−40%. Алексей Дмитриев, технический директор Т2, отметил, что компания смогла восстановить прежние темпы работы, а также успешно подготовила сеть к запуску VoLTE в регионах.