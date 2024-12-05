Цифра дня: сколько человек посетили игровую выставку РЭД ЭКСПО в Москве?

С 28 ноября по 1 декабря в Москве прошла международная игровая выставка РЭД ЭКСПО, которая стала крупнейшим событием в области игр и геймдев-индустрии за последние пять лет. Мероприятие собрало 45,9 тысячи посетителей в выставочном центре «Крокус Экспо».

На площади в 26 тысяч квадратных метров разместились три огромных зала. Помимо стендов крупнейших компаний, была создана отдельная зона для начинающих разработчиков, где свои проекты представили более 60 команд.

Среди хедлайнеров выставки — режиссёр Эмир Кустурица, популярный блогер Wylsacom, группа NCHIVE, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков и музыкант RADIO TAPOK. Известный барабанщик Тим Иванов представил свой новый проект Drum Shiva. После выступлений гости общались с фанатами и раздавали автографы.

В рамках мероприятия также прошла бизнес-конференция РЭД КОНФ, посвященная вопросам разработки, маркетинга, менеджмента и правовым аспектам игровой индустрии. На конференции обсуждались также вопросы маркировки видеоигр, что стало важной темой для участников рынка.