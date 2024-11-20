Цифра дня: сколько денег тратят россияне на подписки?

В 2024 году почти половина россиян (49%) активно пользуется подписными сервисами, при этом наблюдается рост ежемесячных расходов. По данным исследования медиахолдинга Rambler&Co, 29% пользователей тратят на подписки от 200 до 400 рублей в месяц, что значительно выше по сравнению с 2023 годом, когда эта цифра составляла 24%.

При этом 22% опрошенных заявили, что их расходы на подписки не изменились, а у 13% сумма расходов увеличилась. Почти 20% респондентов продолжают тратить более 600 рублей ежемесячно на различные подписки, что осталось на уровне прошлого года. Интересно, что 25% предпочитают минимальные расходы на подписки до 100 рублей.

Сервисы видео- и аудиоконтента продолжают оставаться наиболее популярными: 34% пользователей подписаны на видеоплатформы, а 28% — на музыкальные сервисы. Также в последние годы растет популярность банковских и бытовых подписок.

Еще один интересный тренд: все больше пользователей предпочитают пакетные подписки. В 2024 году таких стало 30%, в то время как в 2023 году этот показатель был на уровне 21%.

Основным мотивом для подключения новых сервисов остаются любопытство и выгодные предложения, такие как акции и промокоды. Опрос также показал, что большинство россиян скептически относятся к подписке на физические товары, такие как одежда или автомобили.

Платежи за подписки, как правило, происходят раз в месяц (57%) или раз в год (33%), а некоторые пользователи предпочитают гибкий подход с подключением и отключением по мере необходимости.