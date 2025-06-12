Цифра дня: сколько миллионов пользователей достигла абонентская база СберМобайл?

Абонентская база оператора СберМобайл достигла 3,5 миллиона пользователей. Этому предшествовал серьезный этап трансформации, стартовавший в октябре 2023 года. За полтора года компания провела полную реструктуризацию, увеличив штат более чем в два раза и обновив телеком-инфраструктуру.

С января 2024 по май 2025 года продажи выросли в 18 раз, а средний доход на пользователя увеличился на 37%. Показатель NPV поднялся в 30 раз. По уровню удовлетворенности клиентов (NPS) оператор занял первое место среди MVNO и второе среди всех участников рынка, уступив только T2.

СберМобайл активно развивает модель Full MVNO, внедряя собственные элементы связи, включая коммутацию и системы безопасности. В регионах используется схема «один оператор — один регион», что помогает обеспечивать стабильную связь по всей стране, включая Крым, Севастополь и новые территории.

Одним из приоритетов стала работа в сегменте B2B и AIoT. За год было разработано около 40 коробочных решений, включая цифровые двойники для производств. Также представлена гибридная SIM-карта с функцией eSIM для телематики и платформа управления роботами RMS. Большинство услуг B2B-сегмента используется внутри экосистемы Сбера.

Кроме того, оператор планирует запуск новых тарифов для различных аудиторий — от молодежи до пенсионеров.