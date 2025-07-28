Цифра дня: сколько млн абонентов достиг СберМобайл в 2025 году?

В первом полугодии 2025 года количество клиентов СберМобайла достигло 3,8 миллиона человек. Рост абонентской базы составил 18%, что больше, чем за весь 2024 год. Основной вклад в привлечение новых пользователей внесло тесное взаимодействие виртуального оператора с экосистемой Сбера.

Существенный рост обеспечили также три федеральные рекламные кампании, одна из которых акцентировала внимание на возможности перехода от другого оператора с сохранением номера. Благодаря этому направлению около трети новых клиентов подключились именно через процедуру MNP. Сейчас СберМобайл входит в топ-2 операторов по количеству таких переходов.

Дополнительным преимуществом остаётся низкий уровень оттока абонентов — в среднем 4,5% в месяц, что значительно ниже рыночных показателей. Клиенты могут подключиться к оператору как в более чем 12 тысячах офлайн-точек по всей стране, так и онлайн — через сайт или приложение «СберБанк Онлайн», где доставка сим-карты возможна за 15 минут.

СберМобайл обеспечивает покрытие по всей территории России, включая Крым и ЛНР. До конца третьего квартала оператор планирует выйти на рынок ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Среди пользователей наибольшей популярностью пользуются тарифы с 30 Гб интернета за 600 рублей в месяц. Все они включают услугу «Хранитель», которая за полгода заблокировала свыше 20 миллионов спам-звонков и попыток мошенничества.