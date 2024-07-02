Цифра дня: сколько млн. роутеров купили россияне с 2021 по 2023 гг.

Аналитики компании Дом.ру отметили значительный рост продаж роутеров стандарта Wi-Fi 6 в России. Согласно данным провайдера, за последний год продажи всех моделей роутеров составили 1 286 000 штук, что среднегодовой объем в 409 тысяч устройств. Средняя стоимость таких устройств среди пользователей Дом.ру составляет 4 500 рублей.

Рост продаж роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 достиг 10% с 2023 по 2024 год, в то время как устройства с Wi-Fi 5 заметно сократили свою долю на рынке. Роутеры с Wi-Fi 4 практически перестали продаваться. Эксперты утверждают, что пользователи всё чаще выбирают устройства нового стандарта, ценя возможности более быстрого и стабильного интернет-соединения.

Наибольший прирост продаж роутеров за последние полгода зафиксирован в таких регионах, как Курск (109%), Москва и Московская область (109%), Красноярск (107%), Оренбург (105%) и Краснодар (103%).

Пользователи стали особенно внимательны к функциональным возможностям роутеров, предпочитая модели с покрытием до 80 квадратных метров, высокой скоростью соединения от 800 до 1000 Мбит/с и расширенными опциями безопасности, такими как шифрование WPA3 и родительский контроль.

Отдельное внимание стоит уделить росту популярности игровых роутеров, в частности модели TP-LINK EX710, продажи которой за первые четыре месяца 2024 года выросли на 86%. Это свидетельствует о растущем интересе пользователей к высококачественным игровым устройствам, обеспечивающим стабильное и надежное интернет-соединение.