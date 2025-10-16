Цифра дня: Сколько мошеннических звонков пришлось на одного россиянина в 2025 году?

МТС проанализировала активность телефонных мошенников в России за девять месяцев 2025 года. Согласно данным сервиса «Защитник», число нежелательных звонков на одного россиянина выросло на 30% по сравнению с прошлым годом и составило в среднем 35 вызовов. Всего за этот период система заблокировала около 2,5 млрд подозрительных звонков, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Аналитики отмечают, что мошенники всё чаще используют технологии массового обзвона. С января по сентябрь 2025 года «Защитник» выявил 16,8 млн номеров, применявшихся для таких атак. Этот показатель почти вдвое превысил прошлогодние значения.

Основной рост активности злоумышленников наблюдается не только в крупных городах, но и в регионах. Москва, Краснодар и Санкт-Петербург остаются основными целями, однако наиболее плотные атаки приходятся на города с населением менее 500 тысяч человек. В частности, в Твери и Кургане зафиксированы десятки тысяч звонков на одного жителя, все из которых были своевременно заблокированы.

Исследование также показало, что мошенники быстро адаптируются к изменениям в экономике. Наибольшую долю атак составляют звонки с инвестиционными предложениями — около 31% всех случаев. Примерно столько же вызовов поступает от лиц, выдающих себя за представителей госорганов или коммунальных служб.

МТС продолжает развивать систему защиты пользователей. Одним из ключевых инструментов стала функция «Безопасный звонок», которая с помощью искусственного интеллекта предупреждает абонента прямо во время разговора.