Цифра дня: сколько пользователей ВКонтакте активно управляют настройками приватности?

Исследование ВКонтакте показало, что большинство пользователей платформы все больше внимания уделяют защите своей приватности в интернете. По данным опроса, 75% респондентов используют настройки приватности для комфортного общения и контроля личной информации.

Для многих важна возможность самостоятельно выбирать, кто может писать им сообщения и просматривать профиль. Более половины опрошенных считают личные границы в сети главным условием безопасности и удобства. Пользователи скрывают свои данные, например, ограничивая видимость профиля или используя никнеймы вместо настоящих имен. Молодежь от 18 до 24 лет часто прибегает к отправке исчезающих сообщений, чтобы сохранить личное пространство и контролировать общение.