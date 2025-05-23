Цифра дня: сколько пользователей ВКонтакте активно управляют настройками приватности?
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пользователей ВКонтакте активно управляют настройками приватности
Исследование ВКонтакте показало, что большинство пользователей платформы все больше внимания уделяют защите своей приватности в интернете. По данным опроса, 75% респондентов используют настройки приватности для комфортного общения и контроля личной информации.
Для многих важна возможность самостоятельно выбирать, кто может писать им сообщения и просматривать профиль. Более половины опрошенных считают личные границы в сети главным условием безопасности и удобства. Пользователи скрывают свои данные, например, ограничивая видимость профиля или используя никнеймы вместо настоящих имен. Молодежь от 18 до 24 лет часто прибегает к отправке исчезающих сообщений, чтобы сохранить личное пространство и контролировать общение.
Женщины больше мужчин обращают внимание на фильтрацию негативных комментариев и хотят контролировать, кто может ставить лайки и оставлять реакции. Для борьбы с токсичностью ВКонтакте усилил работу автоматических алгоритмов, которые за последний год стали почти на половину эффективнее скрывать недружелюбные высказывания. Половина пользователей предпочитает не видеть такие комментарии вовсе.
Особой популярностью пользуются настройки ограничения доступа к аудиозаписям, звонкам и видеоконтенту. Молодые мужчины от 20 до 26 лет чаще всех активно регулируют приватность, а женщины 30−36 лет ограничивают круг общения, пользуясь платформой уже долгое время.