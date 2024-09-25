Цифра дня: сколько родителей ограничивают доступ к сайтам детям?

Российский магазин приложений RuStore обнародовал результаты исследования, в котором 47% родителей подтвердили активное использование функций «родительского контроля». Наиболее популярными мерами являются ограничение доступа к сайтам (66%) и установка приложений (63%). Реже родители контролируют время использования устройств (48%) и местоположение ребенка (44%).

При этом 25% родителей устанавливают специальные приложения для контроля, а 22% пользуются встроенными ограничителями на смартфонах своих детей. Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore, отметил, что для удобства пользователей был разработан специальный детский режим. Он позволяет адаптировать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками. При включении режима родители получают доступ к полезным подборкам детских приложений и игр.