Цифра дня: сколько российских компаний используют Windows и Office под санкциями

Недавнее исследование компании «Контур.Толк», поставщика услуг видеоконференцсвязи, показало, что переход на отечественное программное обеспечение в России набирает обороты. В ходе исследования выяснилось, что 57% компаний за последние несколько лет заменили хотя бы один иностранный сервис на российскую альтернативу, а 61% компаний ещё используют Windows и Office.

Чаще всего заменяют иностранные почтовые сервисы (27%), корпоративные мессенджеры (19%), облачные хранилища (12%) и сервисы видеоконференций (10%). Интересно, что сотрудники восприняли этот переход в основном положительно: половина респондентов сообщили, что их сотрудники хорошо адаптировались к новому программному обеспечению. Лишь 10% респондентов поначалу выражали опасения, но затем стали довольны отечественными продуктами.

Однако переход не обходится без проблем. Предприятиям сложно найти подходящие альтернативы операционным системам (21%), сервисам удаленного доступа (8%) и системам управления базами данных (6%). Это особенно заметно в случае с Microsoft: 61% компаний по-прежнему используют сервисы Microsoft, включая Windows (45%), Microsoft 365 (14%), OneDrive (8%) и Microsoft SQL Server (8%).

Несмотря на постоянную зависимость от Microsoft, более половины респондентов обеспокоены возможными перебоями в доступе к этим продуктам. В результате многие активно ищут внутренние альтернативы.

В исследовании приняли участие более 1200 компаний по всей стране.