Цифра дня: сколько россиян готовы платить за контент без рекламы?

Только 8% россиян согласны платить за доступ к сайтам и блогам без рекламы. Такие данные приводит исследовательская компания РОМИР. Подавляющее большинство — 92% — предпочитают бесплатный контент с рекламными блоками.

Согласно исследованию, 79% опрошенных считают рекламу необходимой платой за бесплатный доступ к информации. Более 80% понимают, что именно рекламные доходы позволяют СМИ, блогерам и разработчикам приложений продолжать работу.

При этом 18% респондентов допускают альтернативные модели монетизации — спонсорскую поддержку и добровольные пожертвования. Однако каждый четвертый из них не может четко объяснить, как именно контентмейкеры смогут существовать без рекламы.

Интересно, что 88% участников опроса видят в рекламе важный инструмент для развития малого бизнеса. Более половины (64%) признают её влияние на свои потребительские решения.