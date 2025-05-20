Цифра дня: Сколько россиян хотели бы снова пользоваться кнопочным телефоном?

Опрос, проведённый российской компанией Unisimka, показал, что 34% россиян скучают по кнопочным телефонам. Несмотря на то что большинство считает такие устройства устаревшими и малопригодными для современных задач, интерес к ним сохраняется в разных возрастных группах.

Среди людей старше 45 лет 56% считают кнопочные модели менее функциональными, чем смартфоны, однако 37% по-прежнему считают их удобными и надёжными. Причины — простота использования, долгая работа без подзарядки и отсутствие соцсетей. Ностальгия тоже играет немалую роль: 30% респондентов этого поколения признались, что им не хватает ощущения из прошлых лет.

Респонденты от 35 до 45 лет ещё строже оценивают старые телефоны — 68% считают их неудобными по сравнению с современными устройствами. Но и среди них почти половина испытывает тёплые чувства к технике из прошлого, а 36% особенно ценят длительную работу аккумулятора.

Даже молодёжь, не успевшая толком попользоваться кнопочными телефонами, проявляет к ним интерес. Среди россиян младше 25 лет 37% никогда не держали в руках такие устройства, однако 34% зумеров всё равно испытывают ностальгию. Это объясняется желанием попробовать что-то отличное от повседневной цифровой рутины.

Для молодого поколения кнопочные телефоны привлекательны из-за простых игр вроде «Змейки» и тетриса, компактного дизайна и отсутствия навязчивых уведомлений. Особенно часто респонденты вспоминали Nokia 3210, раскладушку Motorola RAZR, слайдер Nokia 8800 и Sony Ericsson с плеером.