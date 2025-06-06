Цифра дня: сколько россиян не могут работать в тишине?

Большинство россиян предпочитает не работать в полной тишине — об этом говорят результаты опроса музыкального сервиса «Звук». По данным исследования, 70% опрошенных не могут сосредоточиться без звукового фона. Треть регулярно включает музыку во время работы, 24% предпочитают белый шум, а 17% — подкасты.

Музыка помогает решать разные задачи: 22% отмечают, что она улучшает концентрацию, 13% слушают любимые треки весь день, а для 11% это способ мотивировать себя. Есть и те, для кого музыка служит средством снижения стресса — об этом сказали 4% участников опроса.

Часть респондентов воспринимает музыкальный фон как отражение своего настроения или даже событий рабочего дня — так считают 28%. Еще 27% выбирают расслабляющие мелодии, тогда как активные ритмы для поддержания бодрости предпочитают лишь 7%. Некоторым важен тип задачи: 13% меняют музыку в зависимости от того, чем заняты. А 18% полагаются на рекомендации музыкальных платформ, не выбирая треки вручную.

Наиболее популярные жанры для прослушивания во время работы — классическая музыка (28%), электронная (27%) и современный поп (23%). Чуть реже россияне выбирают рэп (20%) и звуки природы (16%). При этом 89% признались, что не могут назвать конкретную песню, подходящую для работы — чаще всего это просто что-то спокойное и фоновое. Однако среди любимых исполнителей фигурируют как зарубежные, так и отечественные артисты: «Король и Шут», «Ария», Баста и Григорий Лепс.

Любители совмещать задачи чаще всего включают подкасты — их выбирает 14% опрошенных. Среди них наиболее востребованы темы культуры и искусства (19%), профессионального развития (18%) и мотивационные истории о карьере, финансах или тру-крайм (15%).

Что касается способов прослушивания, большинство (41%) использует наушники, заботясь о тишине для коллег. Радио предпочитает 21%, умные колонки — 16%, колонки компьютера — 15%, телевизор — 7%.

Кроме музыки, работа ассоциируется у россиян с привычными звуками — уведомлениями мессенджерами (25%), звонками в Zoom (20%), щелчками клавиатуры (19%), шумом офиса и звуками кофемашины (по 18%).

Среди способов настроиться на рабочий день утром музыка заняла второе место — ее выбрали 31%. Немного меньше людей предпочитают плотный завтрак (30%), а вот первое место ожидаемо досталось кофе, который помогает проснуться 47% участников опроса.