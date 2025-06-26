Цифра дня: сколько россиян оцифруют школьные фото для сохранности

В преддверии выпускных исследователи A2: Research и Яндекс 360 узнали, как россияне относятся к школьным фотографиям. Оказалось, что 40% опрошенных хотят перевести бумажные снимки в цифровой формат, чтобы сохранить их на долгие годы. Почти половина призналась, что боится утратить фотографии из-за времени, переездов или случайных повреждений.

Сейчас у 46% россиян сохранились классические бумажные альбомы с цветными или черно-белыми фотографиями. У 11% вместо них — более современные фотокниги. Только 3% перешли на полностью цифровой формат: фото хранятся на флешках, дисках или в облаке.

Регулярно пересматривает школьный альбом каждый пятый. Еще 28% делают это раз в несколько лет, остальные — намного реже. Среди тех, кто уже потерял фото, 37% винят в этом переезды, 28% — случайные повреждения вроде пролитого чая или сока, а 13% — порчу снимков от времени или неправильного хранения.

Эмоции от школьных фото у россиян очень разные. Теплую ностальгию ощущает треть опрошенных, почти столько же — радость от воспоминаний о друзьях. Однако 20% испытывают грусть. Одна из причин — отсутствие связи с одноклассниками: 40% давно не общаются с теми, с кем учились. При этом 36% признались, что были бы не против встретиться и узнать, как у всех сложилась жизнь.

Каждый третий человек хотя бы раз плакал, листая школьный альбом.