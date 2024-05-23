Цифра дня: сколько россиян оплачивают сотовую связь не через интернет

Исследование МегаФона показало, что большинство пользователей предпочитают оплачивать связь через цифровые платформы, такие как сайт оператора, банковские приложения или мобильные приложения. Доля офлайн-платежей существенно снизилась и составляет всего около 6%.

Также, по результатам первого квартала 2024 года количество абонентов, пополняющих счет за мобильную связь не чаще одного раза в месяц, увеличилось до 77%. Это свидетельствует о росте рациональности в подходе к управлению своими затратами.

Тенденция к меньшему количеству платежей в месяц наблюдается уже не первый год. Пользователи стали активнее выбирать ежемесячное пополнение счета, что облегчает прогнозирование расходов на связь. Тем временем, доля абонентов, платящих более одного раза в месяц, постепенно сокращается.

Средний уровень платежей за связь возрастает в летние месяцы, особенно перед зарубежными отпусками. Однако самый высокий пик приходится на декабрь, когда пользователи готовятся к праздникам и частично уезжают в отпуск.