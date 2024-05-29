Цифра дня: сколько россиян оплатили в магазинах улыбкой

Новые результаты исследования от сервиса SuperJob показали, что лишь 6% россиян готовы оплачивать свои покупки с помощью биометрических данных, таких как улыбка. Проект Сбера по внедрению этого способа оплаты продолжается, но большинство россиян пока не доверяют такой системе.

Из 1600 опрошенных граждан лишь меньше 1% уже пользуются биометрической оплатой в магазинах, улыбнувшись в камеру. Большинство россиян, как и год назад, не готовы использовать этот способ.

Однако уровень доверия к системе биометрической оплаты немного выше среди молодых россиян до 34 лет, составляя 9%. Тем не менее, большинство населения все еще считает этот метод недостаточно безопасным.

Исследование, проведенное в 393 населенных пунктах России, показало, что мнение большинства экономически активного населения страны старше 18 лет остается консервативным по отношению к новым технологиям оплаты.