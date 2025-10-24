Цифра дня: Сколько россиян поддержали блокировку спам-звонков через операторов?

С 1 сентября 2025 года в России появилась возможность блокировать спам-звонки на уровне мобильных операторов. Новая функция позволяет пользователям запретить вызовы от юридических лиц, включая рекламные и сервисные номера.

Согласно исследованию компании edna, 43% россиян положительно оценили нововведение. При этом почти половина опрошенных — 44% — даже не знают о возможности заблокировать спам-звонки. Около 17% тех, кто уже воспользовался функцией, заметили снижение количества нежелательных вызовов. Однако часть пользователей столкнулась с трудностями: половина не получает нужные звонки, а другая половина не увидела разницы.

Некоторые участники опроса признались, что скучают без постоянных обзвонов: 25% заявили, что им не хватает массовых звонков и опросов, а 8% отметили, что теперь им не на кого будет сорваться. Ещё 10% планируют установить блокировку в ближайшее время, а 7% пока не решаются, опасаясь пропустить важный вызов.

После введения функции 33% россиян уверены, что жизнь стала спокойнее, а 15% считают, что теперь будут меньше отвлекаться на телефон. В то же время 22% полагают, что блокировка никак не повлияет на их повседневность.

На фоне ограничений компании ищут новые способы связи с клиентами. Около 48% россиян предпочитают самостоятельно связываться с бизнесом, 16% выбирают SMS, 11% — мессенджеры, а 5% — электронную почту. Только 12% считают телефонные звонки удобным способом общения.

Эксперты отмечают, что возможность блокировки спама требует от компаний гибкости — перехода к омниканальному взаимодействию через мессенджеры, соцсети и push-уведомления, чтобы не терять контакт с клиентами.