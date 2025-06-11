Цифра дня: сколько россиян покупают смартфоны ради чувства счастья?

Опрос, проведенный компанией «М.Видео-Эльдорадо» совместно с с бренд-медиа «Эльдоблог» и платформой UX Feedback, показал интересную тенденцию: 24% россиян покупают смартфоны или планшеты, чтобы почувствовать счастье. Исследование затронуло, какие устройства чаще всего приобретаются в моменты радости и стресса и что именно мотивирует эти покупки.

Оказалось, что в периоды радости люди склонны радовать себя дорогостоящими и «значимыми» покупками. В числе самых популярных — смартфоны и планшеты (24%), а также наушники, портативные колонки и кухонная техника (по 8%). Далее идут телевизоры и проекторы (7%), ноутбуки (6%) и даже инструменты для сада (5%). Главная мотивация — желание порадовать себя (39%), усилить положительные эмоции (27%) или наградить себя за успех (12%). Еще 12% делают покупки, чтобы поделиться радостью с близкими.

Когда настроение падает, подход к покупкам меняется. Люди стараются восстановить контроль и комфорт с помощью более мелких и утилитарных приобретений. Лидируют наушники с шумоподавлением (10%), массажеры и аромадиффузоры (8%), телевизоры и проекторы (6%), а также кухонная техника и ноутбуки. Часто покупаются и менее очевидные вещи: электронные книги, пылесосы, фитнес-гаджеты и техника для дачи.

В исследовании также упоминаются спонтанные покупки, которые стали для многих формой эмоциональной разрядки. Среди них — поилки-фонтаны для питомцев, фломастеры для рисования, снасти для рыбалки и даже обычные сладости.