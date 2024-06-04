Цифра дня: сколько россиян положительно относятся к российским ноутбукам

В ходе исследования, проведенного российским IT-холдингом Fplus, выяснилось, что россияне все более предпочитают отечественные ноутбуки. Две трети участников опроса (68%) знают о существовании российских моделей, а доверие к ним проявили 66% респондентов.

При выборе ноутбука основным критерием для большинства остается цена (86%). Вторым важным фактором стала мощность (70%), а емкость аккумулятора замыкает тройку лидеров (54%). Бренд оказался важным лишь для трети опрошенных (33%), а место сборки — наименее значимым (25%).

Однако при выборе именно российских ноутбуков, цена (65%) и характеристики (63%) также остаются в приоритете. Здесь добавляются стремление поддержать отечественного производителя (27%) и опасения остаться без сервисной поддержки (27%).

Российские ноутбуки получают признание за гарантированную техподдержку (44%), доступность комплектующих (44%) и наличие сервисных центров (41%).

Директор по маркетингу Fplus Ирина Васильева отмечает рост интереса к отечественной технике, а руководитель инженерной группы Fplus Алексей Герасев подчеркивает стремление компании к соответствию запросам пользователей.

Исследование, проведенное в мае 2024 года, охватило более 1700 человек в российских городах-миллионниках.