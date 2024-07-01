Цифра дня: сколько россиян пользуются банковскими приложениями на смартфонах

Согласно опросу, проведенному медиахолдингом Rambler&Co в июне, самыми популярными цифровыми продуктами у россиян стали социальные сети и мессенджеры (49%). На втором месте оказались банковские приложения и сервисы для ведения бюджета (27%), а на третьем — инструменты для работы и продуктивности (11%).

В исследовании приняли участие около 30 тысяч человек из разных регионов России. Более трети респондентов (36%) считают, что полезность цифровых продуктов не зависит от возраста, а определяется конкретным продуктом и личными интересами. В то же время, 20% отметили, что цифровые продукты могут упростить повседневные задачи для старшего поколения, а 19% уверены, что молодежь более технически подкована.

Среди участников опроса, 46% хотели бы попасть на стажировку в технологическую компанию, 23% — на производство, а 13% — в финансовую и банковскую сферу. Например, Сбер недавно завершил отбор участников для продуктового марафона для старшеклассников, предлагая 8-недельный интенсив по разработке молодежных продуктов.