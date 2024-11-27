Цифра дня: сколько россиян потеряли до 40 тысяч рублей из-за телефонных мошенников?

По данным исследования медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko, 40% россиян пострадали от телефонных мошенников, потеряв до 40 тысяч рублей. Опрос, проведенный среди почти 40 тысяч пользователей, показал, что основными жертвами становятся пенсионеры и пожилые люди, на долю которых приходится около 90% случаев мошенничества.

Большинство опрошенных (75%) указали, что мошенники использовали именно телефонные звонки для обмана. Основной целью преступников были финансовые реквизиты: 39% респондентов заявили, что злоумышленники пытались выудить номера карт и банковских счетов, 34% отметили, что их интересовали логины и пароли, а 16% рассказали о попытках получить доступ к личным устройствам.

Интересно, что многие россияне уверены в своей безопасности. 65% опрошенных не верят, что легко стать жертвой мошенников, а 60% считают, что полностью контролируют ситуацию при общении с обманщиками. При этом всего 12% пользователей используют двухфакторную защиту, а менее 2% регулярно обновляют программное обеспечение.

Ущерб от действий мошенников оказался значительным: 15% пострадавших сообщили о потере более полумиллиона рублей, 16% — до 500 тысяч рублей, а 40% потеряли до 50 тысяч рублей. Некоторые респонденты также отметили моральный ущерб.

В рамках просветительской миссии, новый сериал «Мамонты» на Okko, в котором Юрий Стоянов играет пенсионера, ставшего жертвой мошенников, поможет зрителям осознать последствия общения с киберпреступниками. В конце каждого эпизода появляется QR-код, ведущий на документальный триллер «На крючке», который рассказывает реальные истории о таких преступлениях.