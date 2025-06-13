Цифра дня: сколько россиян предпочитают отдельные акустические системы?

Большинство россиян предпочитают использовать отдельные акустические системы вместо встроенных динамиков телевизора. По данным исследования, проведенного брендом HYUNDAI, 70% опрошенных подключают дополнительное оборудование для улучшения качества звучания.

Основной причиной такой популярности стали требования к звуку: 52% участников опроса признались, что плохой звук раздражает и портит впечатление от просмотра, еще 36% отметили, что это мешает погружению в контент, хотя не считают это критичной проблемой. Только один из десяти респондентов не обращает внимания на качество звука.

Наиболее популярными устройствами стали наушники — ими пользуются 56% участников. Часть опрошенных выводит звук на умную колонку (28%), кто-то использует портативные колонки (26%), домашние кинотеатры (20%), музыкальные центры (16%) и саундбары (10%).

Почти треть респондентов приобрела дополнительную акустику из любви к музыке и чистому звуку. Примерно столько же хотели добиться эффекта «домашнего кинотеатра». Однако 24% довольны встроенными динамиками, а 7% отказались от покупки из-за высокой стоимости или нехватки места.

Телевизоры становятся все тоньше, что усложняет установку мощных встроенных динамиков. Производители стараются компенсировать это с помощью цифровых технологий, включая системы объемного звучания, такие как Dolby Atmos.

Для повседневного использования встроенного звука чаще всего хватает. Но для просмотра фильмов, концертов или игр пользователи все чаще выбирают внешние акустические устройства, чтобы получить полное звуковое погружение.