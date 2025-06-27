Цифра дня: сколько россиян раздражает быстрая разрядка аккумулятора?

Проблема быстрой разрядки аккумулятора остаётся основной для многих владельцев смартфонов в России. Согласно исследованию российской технологической компании Unisimka, 22% пользователей чаще всего недовольны именно тем, как быстро садится батарея на их устройствах.

На втором месте по частоте упоминаний стоит нехватка памяти — 18% опрошенных считают это серьёзным недостатком. За ними следуют опасения, связанные с вирусами и интернет-мошенничеством — об этом сообщили 9% респондентов. Также 5% участников исследования указали на беспокойство из-за отсутствия eSIM в своих устройствах, а ещё 5% — на угрозу утечки личных данных.

Особенно актуальны для россиян сегодня вопросы защиты информации, поскольку участившиеся случаи кражи данных и мошеннических схем делают конфиденциальность приоритетом. В отсутствие eSIM пользователи сталкиваются с ограничениями в гибкости связи и безопасности, особенно при поездках за границу.

Чтобы справиться с этими проблемами, 24% владельцев смартфонов предпочитают регулярно менять свои устройства на новые модели. Около 20% ищут решения самостоятельно, изучая инструкции и советы в интернете. Ещё 16% доверяют обслуживанию только официальным сервисным центрам, а 12% обращаются за помощью к друзьям. При этом 48% пользователей не предпринимают никаких действий и продолжают пользоваться телефоном, несмотря на возможные сбои или неудобства.

Интересно, что пользователи iPhone меньше жалуются на подобные проблемы по сравнению с владельцами Android-устройств. Тем не менее именно устройства на базе Android чаще всего становятся объектом замены при возникновении неполадок.