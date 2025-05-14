Цифра дня: сколько россиян считают, что вкус еды зависит от посуды?

По результатам опроса, проведенного брендом Röndell, для большинства россиян вкус блюда определяется не только рецептом, но и окружающими факторами. Так, 70% участников уверены, что даже простая еда кажется вкуснее, если подана в качественной посуде.

Опрос показал, что 65% людей отмечают значимость эстетичной сервировки, а треть придают особое значение общей атмосфере за столом. Более 30% респондентов признались, что важную роль играет не только внешний вид еды, но и настроение, сопровождающее трапезу.

Семейные традиции тоже оказываются значимыми — 61% опрошенных ценят рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Почти половина респондентов получает удовольствие от самого процесса готовки. При этом ритуалы, такие как украшение блюд, расстановка приборов или открытие окна на кухне, помогают создать особое восприятие вкуса.

Социальная обстановка также влияет на ощущения. 59% россиян считают, что еда вкуснее в кругу близких. Звук и музыка на кухне усиливают впечатления — на это указали почти 50% участников.

Качественная посуда, по мнению 83% респондентов, важна как для приготовления, так и для подачи блюд. Особенно выделяют значение кастрюль и сковородок. Предпочтения в дизайне различаются: от современной геометрии до «бабушкиной» посуды с цветочным узором.

Итоги исследования показывают, что для современного потребителя важны не только ингредиенты, но и детали, которые создают атмосферу — от выбора посуды до музыки на фоне.