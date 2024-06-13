Цифра дня: сколько россиян согласны передать управление машиной автопилоту

Опрос, проведенный сервисом Авто.ру среди 1230 автомобилистов в возрасте от 18 до 45 лет, выявил, что основные ожидания пользователей от электронных ассистентов связаны с повышением комфорта и безопасности во время вождения. Более 40% респондентов готовы делиться данными о своих поездках, если это поможет снизить стоимость страховки. Тем не менее, только 15% готовы полностью доверить управление автомобилем автопилоту.

Автомобилисты предпочитают технологии, которые облегчают вождение, включая обмен данными между транспортными средствами и инфраструктурой дорог. Особенно популярны функции предупреждения об опасных ситуациях на дороге (55%) и динамической корректировки маршрута (53%). Также востребованы системы, сообщающие о доступных парковочных местах (42%) и необходимости обслуживания автомобиля (50%).

Современные автомобили уже оснащены различными электронными ассистентами, которые делают вождение более безопасным и комфортным. Большинство молодых автолюбителей выбирают автомобили с парктрониками (42%), навигационной системой (36%) и адаптивным круиз-контролем (22%).

Опрос также показал, что почти 70% россиян планируют приобрести автомобиль в ближайшие два года, ориентируясь при выборе на надежность, марку и экономичность.