Цифра дня: сколько россиян сравнивают цены в разных маркетплейсах перед покупкой?

Треть россиян перед покупкой товаров внимательно изучает стоимость на разных площадках. По данным исследования «Ценовая интуиция», 33% покупателей стараются понять, какая цена на товар является «справедливой».

Электроника остаётся одной из самых чувствительных категорий. Здесь большинство покупателей не ограничиваются первым предложением. Почти 8 из 10 человек перепроверяют стоимость смартфонов, ноутбуков, телевизоров или бытовой техники в нескольких магазинах, прежде чем принять решение о покупке.

Главная причина сравнения — поиск выгоды. Более половины опрошенных (53%) ориентируются на размер скидки в рублях или процентах. А пользователи с высоким доходом чаще других изучают разные варианты и уделяют больше внимания деталям при выборе.

Важным инструментом остаётся сортировка товаров по цене — её используют 63% покупателей. Но окончательный выбор всё реже зависит только от цифр. Всё большее влияние имеют метки «лучшая цена», заметные скидки и визуальные подсказки, а решающим фактором становятся социальные сигналы. Отзывы, рейтинги и отметки «бестселлер» внушают доверие 88% покупателей, что выше, чем влияние самой цены.

У половины опрошенных есть собственный «ценовой ориентир». Даже если товар покупается впервые, люди примерно представляют, сколько он должен стоить. В случае с техникой это ожидание совпадает с реальностью в 69% случаев: фактическая сумма покупки оказалась такой же, как предполагали покупатели.

Таким образом, при выборе электроники цена остаётся отправной точкой. Но современная модель покупки складывается из комбинации факторов: адекватная стоимость, прозрачная скидка и доверие к продавцу.

Исследование проведено в июле 2025 года среди 1575 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, которые в последние полгода покупали товары для дома, электронику или товары для ремонта и сада.