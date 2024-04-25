Цифра дня: сколько россиян сталкивались с мошенниками в соцсетях

Массовые атаки мошенников в сети угрожают безопасности пользователей, предупреждают эксперты. Исследование, проведенное сервисом Работа.ру и социальной сетью Одноклассники, показало, что 67% россиян сталкивались с попытками взлома своих аккаунтов в интернете. Чаще всего атаки приходились на социальные сети 66%, личную почту 35% и банковские приложения 28%.

Одним из главных способов доступа мошенников к аккаунтам являются утечки данных с других ресурсов. Многие пользователи делают серьезную ошибку, используя одинаковые логины и пароли для всех сервисов, что делает их уязвимыми перед массовыми атаками.

Эксперты подчеркивают, что мошенники используют различные методы, включая перебор простых паролей и фишинг-атаки, чтобы получить доступ к личным данным пользователей. Чрезмерная доверчивость и недостаточная осведомленность о методах защиты также способствуют успеху атак.

Однако, соблюдая основные правила кибербезопасности, можно защитить себя. Эксперты рекомендуют использовать сложные пароли, не делиться личными кодами и не переходить по подозрительным ссылкам. Важно также внедрить двухфакторную аутентификацию для дополнительного уровня защиты.

Исследование также выявило, что 41% пользователей, столкнувшихся с мошенничеством, не использовали двухфакторную аутентификацию, а 26% попали на фишинговые ссылки. Однако 60% респондентов сразу распознали обман, благодаря знанию правил кибербезопасности.