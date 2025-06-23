Цифра дня: Сколько россиян столкнулись с попытками взлома после утечки данных?

Каждый третий россиянин лично сталкивался с утечкой персональных данных, а 40% пострадавших впоследствии отмечали попытки взлома своих аккаунтов. Такие данные получены в ходе исследования страхового брокера Mains, охватившего 1219 жителей 17 крупных городов.

Среди наиболее распространенных последствий утечек — увеличение спама и мошеннических звонков (40%), попытки взлома (41%), а в 6,6% случаев жертвы теряли деньги. Лишь 13% респондентов не заметили никаких последствий после компрометации данных.

Географическая картина показывает различия между регионами. В Тюмени, Новосибирске и Самаре личный опыт утечек имеют 43−46% жителей, тогда как в Краснодаре — лишь 22%. Петербуржцы чаще москвичей сталкивались с проблемой (37% против 30%) и активнее меняют пароли (53% против 46%).

Среди утекших данных чаще всего фигурируют пароли от аккаунтов (56%) и контакты из телефонных книг (55%). Реже злоумышленники получали доступ к банковским реквизитам (25%) и паспортным данным (9%).

48% опрошенных защищаются сменой паролей, но 41% ничего не предпринимает, а каждый десятый вообще не знает о способах защиты. Интерес к страхованию киберрисков проявили 42% респондентов, причем в Тюмени таких оказалось 54%, а в Нижнем Новгороде — лишь 31%.

Почти половина россиян (46%) считает, что компенсировать ущерб должны компании или государство. 12% категорически отвергают страхование, называя его «разводом».