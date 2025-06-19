Цифра дня: сколько россиян заботятся о цифровой безопасности?

Исследование, проведённое Rambler&Co, Сбером и оператором СберМобайл на Петербургском международном экономическом форуме, показало: 87% россиян серьёзно относятся к вопросам информационной безопасности.

По данным опроса, за последний год с телефонными мошенниками сталкивались 91% участников. При этом большинство — 92% — уже умеют различать подобные угрозы. Однако почти половина — 43% — всё же вступают в разговор с мошенниками. Причины разные: 22% делают это ради шутки, 15% — чтобы раздражать звонящего, а 6% — пытаются перехитрить.

При поступлении звонка от человека, представившегося чиновником или сотрудником госорганов, 78% опрошенных сразу прерывают разговор. Для 3% напротив — официальная должность вызывает доверие. Остальные затруднились ответить.

Интерес к теме цифровой безопасности активно растёт. 53% россиян читают про новые схемы обмана, 24% следят за новостями об утечках данных. Ещё 20% соблюдают цифровую гигиену: используют двухфакторную аутентификацию, не открывают подозрительные ссылки, регулярно меняют пароли. Онлайн-курсы и симуляции пока популярны у малого процента — 2% и 1% соответственно.

Респонденты также отметили, что дети и пожилые родственники наиболее уязвимы перед телефонными мошенниками. 82% участников опроса стараются защитить их. Чаще всего это делают через беседы и объяснения (74%), а также подключают услуги мобильных операторов для фильтрации подозрительных звонков (14%).

Только с начала 2025 года системы «Определитель номера» от Сбера и «Хранитель» от СберМобайла обработали миллиарды звонков и заблокировали миллионы из них по всей стране.