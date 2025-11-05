Цифра дня: Сколько россиян захотели попробовать массаж от робота?

Согласно исследованию FitnessData и Beautyliner Group, почти 90% россиян готовы опробовать роботизированный массаж. Наибольший интерес проявляют женщины — 93%, а также люди в возрасте 25−34 лет — почти 92%. Среди старших клиентов старше 55 лет готовность ниже — около 78%.

Робомассаж выполняется на комплексе Роден с роботизированной рукой и массажной манипулой без участия человека. Перед сеансом встроенные камеры сканируют тело, создавая трехмерную карту, а искусственный интеллект рассчитывает оптимальные траектории движения. Система корректирует массаж в реальном времени, а клиент может регулировать интенсивность с помощью пульта.

Главный мотив пользователей — интерес к новым технологиям и возможность персонализировать процедуру без участия специалиста. Робот способен проводить более 360 сеансов в месяц, что в четыре раза выше производительности человека. Услуга ожидается примерно на четверть дешевле классического массажа.

Около 10% опрошенных не готовы к робопроцедурам из-за недоверия, эмоциональной привязанности к массажисту или отсутствия необходимости.