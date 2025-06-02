Цифра дня: Сколько россияне в среднем тратят на смартфонные игры?

Мобильные игры российских разработчиков становятся все популярнее среди пользователей. По данным RuStore, в апреле 2025 года средняя сумма оплаты за российскую игру составила около 750 рублей — это на 200 рублей выше, чем за зарубежные аналоги.

Количество транзакций в магазине RuStore почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. Примерно 60% всех покупок приходится именно на игры отечественного производства. Пользователи стали охотнее поддерживать российских разработчиков.

Рост интереса объясняется улучшением качества проектов, расширением игрового контента и появлением удобных способов оплаты. Игроки чаще платят за экшены, шутеры и ролевые игры — эти жанры занимают лидирующие позиции в рейтингах покупок.

Отдельное внимание привлекают независимые проекты. За первый квартал 2025 года доход инди-разработчиков в RuStore вырос в четыре раза. Это говорит о том, что аудитория стала доверять даже небольшим студиям, если те предлагают интересный продукт.

Среди наиболее прибыльных инди-игр — Stalker Spatial Trap, «Рыбалка World of Fishers» и «Шашки по Москве».