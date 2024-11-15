Цифра дня: Сколько самокатов использует Яндекс Go в России?

В этом сезоне сервис кикшеринга Яндекса значительно расширил свою географию, заработав в шести новых городах. Теперь в общей сложности парк самокатов Яндекса насчитывает более 65 тысяч единиц, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Для аренды теперь доступны не только самокаты, но и велосипеды, которые можно взять в аренду через приложение Яндекс Go.

Спрос на микромобильный транспорт продолжает расти. Более половины пользователей кикшеринга Яндекса впервые использовали СИМ в этом сезоне, а число поездок увеличилось на 85% по сравнению с 2023 годом. Важным показателем является и рост регулярности использования: если год назад на один самокат Яндекса приходилось 5 поездок в день, то сейчас — уже 7.

Поездки на самокатах чаще всего происходят в утренние и вечерние часы пик. Средняя длительность поездки составляет около 10 минут. В Москве, где теперь доступны велосипеды, они чаще используются для более длинных маршрутов, что делает время поездки на 40% дольше — в среднем 17 минут.

Особое внимание Яндекс уделяет безопасности. В этом сезоне сервис установил на всех самокатах номера, увеличил штрафы за серьезные нарушения и расширил программу обучения ПДД. Также компания активно работает над созданием дополнительных велополос совместно с другими операторами. Для дальнейшего повышения безопасности Яндекс инвестирует более 200 миллионов рублей в развитие отрасли в 2025 году, а с момента запуска сервиса в 2022 году в безопасность уже вложено 380 миллионов рублей.